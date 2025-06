Bemühungen um Atomabkommen mit Iran am Ende

JERUSALEM (dpa-AFX) - Die Angriffe Israels auf den Iran haben den Bemühungen um ein Atomabkommen mit Teheran nach Ansicht des Islamwissenschaftlers Simon Fuchs klar ein Ende gesetzt.

Eigentlich sollten die Gespräche zwischen dem Iran und den USA am Sonntag im Oman fortgesetzt werden. Doch Washington habe seine Rolle als Vermittler nach Solidaritätsbekundungen an Israel nach den Angriffen wohl verspielt, sagte der Professor von der Hebräischen Universität in Jerusalem. "Ich denke nicht, dass Iran jetzt noch mal zurückkommt oder irgendein Vertrauen hat", so Fuchs im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.