iF Design Award in GOLD für neuen READY Kinderhelm

Wien (ots) - Großer Erfolg für den internationalen Kinder- und

Jugendfahrradhersteller woom: Der neue READY Kinderhelm wurde mit dem iF Design

Award in GOLD ausgezeichnet. Der weltweit renommierteste Designpreis würdigt

herausragendes Produktdesign und geht erstmals an ein Produkt von woom. Darüber

hinaus gewinnt woom den Red Dot Award, den German Design Award und den German

Innovation Award für seine Produktinnovationen.



Mit fast 11.000 Einreichungen aus 66 Ländern war der iF Design Award 2025 so

begehrt wie noch nie. Nur 75 Produkte - also weniger als ein Prozent - erhielten

die Gold-Auszeichnung für herausragende Gestaltung und Innovation. Darunter: der

READY Kinderhelm von woom. Er überzeugte die internationale Jury durch seine

perfekte Passform, höchste Sicherheitsstandards und ein Design, das Eltern

ebenso wie Kinder begeistert.





Neben dem iF Design Award in Gold hat der READY Helm auch bereits den Red Dot

Award 2025 und den German Innovation Award 2025 gewonnen. Das woom EXPLORE - das

Allround-Bike für Kids von 6 bis 14 Jahren von woom - wurde für sein Design

gleich vierfach international ausgezeichnet: Mit dem iF Design Award, dem Red

Dot Award, dem German Design Award und dem German Innovation Award. Damit zählt

woom zu den internationalen Spitzenreitern in Sachen Design.



Design mit Sinn und Stil



Das 20-köpfige Innovationsteam von woom arbeitet kontinuierlich an neuen

Fahrradinnovationen.



"Großartiges Design beginnt damit, die Welt mit den Augen der Nutzerinnen und

Nutzer zu sehen. Jedes Detail zeigt unsere Leidenschaft dafür, wie Kinder sich

durch die Welt bewegen", so Chris Small, Vice President of Innovation bei woom.

"Unsere Arbeit ist geprägt von Empathie, Neugier und tiefem Respekt für unsere

jungen Fahrerinnen und Fahrer. Indem wir ihre Bedürfnisse vorausahnen und

durchgehend nutzerzentriert denken, entstehen Produkte, die nicht nur verwendet

- sondern geliebt werden."



Der READY Helm ist ein Paradebeispiel für diesen nutzerzentrierten

Design-Ansatz: Denn ein Helm schützt nur dann optimal, wenn er perfekt passt.

Deshalb wurde der READY Kinderhelm von woom in drei Größen (für Kinder von 1 bis

14 Jahren) mit jeweils eigener, altersgerecht geformter Innenschale entwickelt.

Er bietet somit nicht nur optimalen Sitz und hohen Tragekomfort, sondern auch

smarte Features wie ein optionales LED-Rücklicht, reflektierende Elemente und

einen besonders intuitiven Verschluss. Das alles macht den READY Helm zu einem

Must-have für stilbewusste kleine und große Abenteurerinnen und Abenteurer.



Testen, erleben, interviewen:



Über woom



woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz

in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den

fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer

Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf

dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu

bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und

auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe

bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom

Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs

bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA - radeln Kids und

Teens auf woom bikes.



