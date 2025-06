JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Ahmed Farman widmete sich am Freitag den Chancen und Risiken der anstehenden Änderungen der Bundesnetzagentur im Zuge der 5. Regulierungsperiode. Die Markterwartungen seien ziemlich optimistisch hinsichtlich der Netzentgelte und ließen einige Risiken außer Acht. Farman sieht die im Jahresverlauf starken Versorgerwerte rund um die Veröffentlichung eher rückschlagsgefährdet./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 15,44EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A