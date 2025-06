Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PGG Wrightson Aktie Die PGG Wrightson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,33 % und einem Kurs von 1,040 auf Nasdaq OTC (08. Oktober 2024, 02:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PGG Wrightson Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %. Die Marktkapitalisierung von PGG Wrightson bezifferte sich zuletzt auf 72,74 Mio..

Erfurt (ots) - Mit Beiträgen in der Hauptausstellung des Deutschen Pavillons undeiner eigenen Länderstation zeigt der Freistaat Thüringen seit dem 13. Aprilstarke Präsenz bei der diesjährigen Weltausstellung EXPO in Osaka (Japan), dieunter dem Motto "Designing Future Society for Our Lives" steht. Im Rahmen derLändertage vom 16. bis 19. Juni 2025 macht ein vielfältiges Programm das GrüneHerz Deutschlands nun für internationales Publikum erlebbar.Mit den Thüringer Ländertagen gestaltet der Freistaat vier Tage lang die Bühneund das Hauptprogramm im Deutschen Pavillon. Im Fokus stehen dieInnovationskraft und wirtschaftlichen Verbindungen Thüringens mit Japan, dieVielfalt und Schönheit des Bundeslandes. "Die EXPO bietet uns eine einmaligeGelegenheit, einem internationalen Publikum die soziale und technologischeInnovationskraft Thüringens zu präsentieren", sagte WirtschaftsministerinColette Boos-John. "Mit einem interaktiven Programm wollen wir die Besucher anden Ländertagen neugierig machen - auf unsere Ideen, unsere Kultur und unserenBeitrag zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft. Wir zeigen, was Thüringenausmacht - als Standort für Investitionen und Innovationen, als Heimateinzigartiger Kultur und als starker Partner im internationalen Austausch."Auf der Bühne sorgt der bekannte Moderator und gebürtige Apoldaer Marco Schreylfür eine lebendige Performance. Ein besonderes Highlight ist der weltweitbekannte und vor allem in Japan beliebte Komponist Johann Sebastian Bach, derals charismatischer Botschafter des Freistaats in Erscheinung tritt. InThüringen hat der gebürtige Eisenacher fast die Hälfte seiner Lebenszeitverbracht; kaum ein Komponist hat so viele andere Musiker beeinflusst wie er.Als Schauspielfigur vor Ort interagiert er mit den Besuchern, lädt zu Selfiesein und begleitet als Gastgeber das Bühnenprogramm. Gleichzeitig ist Bachdigital erlebbar: In der Web-App führt er die Gäste interaktiv durch Thüringensreiche Kultur, spannende Zukunftsthemen und kulinarische Besonderheiten.Unterstützt wird Bach von einem weiteren Botschafter Thüringens, demGartenzwerg, der zu den immateriellen Kulturgütern der UNESCO im Freistaatgehört. Obwohl er heute in Gärten auf der ganzen Welt zu finden ist, liegenseine Ursprünge im Herzen Thüringens. Kaum eine andere Figur verbindetTradition, Handwerkskunst und Humor so charmant wie er. Ein besondererProgrammpunkt ist der "Zworkshop" der traditionsreichen Zwergstatt Gräfenroda,der letzten originalen Gartenzwerg-Manufaktur der Welt, bei dem Besucher eigeneGartenzwerge bemalen können. Im Shop des Deutschen Pavillons sind zudemverschiedene Zwerg-Varianten über die gesamte Expo hinweg erhältlich.