Michael Reichert und Ingo Berens führen die WI Energy GmbH in die GreenTech Zukunft (FOTO)

Trier (ots) - Viele Kommunen, Unternehmen und Investoren wollen die Energiewendevoranbringen - scheitern aber an Komplexität, Unsicherheit oder der Wahl desrichtigen Partners für eine ganzheitliche, professionelle Realisierung. Die WIEnergy GmbH begegnet dem mit einer klaren Neuausrichtung: vom Projektentwicklerzur technologiegetriebenen Fullservice Unternehmensgruppe mit Fokus aufGroßanlagen im Photovoltaik-Bereich, innovativen Speicherlösungen undwegweisenden Sharing-Modellen. Wie die Geschäftsführer Michael Reichert und IngoBerens diesen Wandel gestalten und wer davon profitiert, lesen Sie hier.Photovoltaik ist sehr gefragt - der Wunsch, die Energiewende und nachhaltigeStromversorgung aktiv umzusetzen, wächst spürbar. Doch Kommunen, Unternehmen undFlächenbesitzer stehen vor großen Herausforderungen: Unsicherheit bei der Wahldes richtigen Projektpartners, komplexe Genehmigungsverfahren sowie dielangfristige technische Betreuung der Anlagen. Änderungen hinsichtlichregulatorischer Vorgaben verunsichern zusätzlich. "Das bremst nicht nurambitionierte Projekte, sondern sorgt teils auch für Zurückhaltung", erklärtMichael Reichert, Geschäftsführer der WI Energy Gruppe. "Uns stellt sich dadurchdie Frage: Wie lässt sich Vertrauen aufbauen, wenn der Markt volatil wirkt? Wiegelingt es, Entscheider und Bürger mitzunehmen, um aus Unsicherheit und KritikAkzeptanz und Begeisterung zu schaffen?""Technische Kompetenz allein reicht heute nicht mehr aus - das haben wir ameigenen Unternehmen erlebt", fügt Ingo Berens hinzu. Gemeinsam haben sie voracht Jahren die WI Energy GmbH gegründet und seither konsequent weiterentwickelt- vom regionalen Projektentwickler zum nationalen Fullservice-Anbieter. WährendMichael Reichert die digitale Transformation und Organisation verantwortet,treibt Ingo Berens Vertrieb, Innovation und Partnerschaften gezielt voran.Gemeinsam strukturieren sie das Unternehmen entlang klarer Prozesse, digitalerTools und kontinuierlicher Weiterbildung ihrer Belegschaft - stets mit dem Ziel,eine neue Form nachhaltiger Energieentwicklung zu etablieren: technologisch,kollaborativ und zu 100 Prozent zukunftsfähig.Innovation mit gesellschaftlichem Mehrwert: Worauf die WI Energy GmbH in ihrenBemühungen setztDie Neupositionierung der WI Energy GmbH ist somit Ausdruck eines umfassendenTransformationsprozesses: Aus einem regionalen Anbieter ist eine modernetechnologieorientierte Unternehmensgruppe geworden, die auf erstklassigeProduktqualität, Kundenorientierung und nachhaltige Innovation ausgerichtet ist.Sichtbar wird dieser Wandel bereits im neuen Markenauftritt - mit Logodesign,Website und Broschüren - ebenso wie in der internen Struktur: Prozesse wurden