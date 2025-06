Neuanfang für Brandt?

HK12 schrieb gestern 10:04

Das ist wirklich an allen BVB-Transfergerüchten dran

12.06.2025 - 08:15 Uhr



Das Transfer-Roulette ist schon im vollen Gange – und die Gerüchteküche brodelt!



Der Transfer von Jobe Bellingham (19) aus Sunderland war erst der Anfang eines heißen Wechsel-Sommers in Dortmund. Einige Spieler sollen den BVB verlassen, ein paar Neuzugänge den Kader von Trainer Niko Kovač einem neuen Anstrich verpassen. Wer kommt, wer geht? BILD sagt, was an den spannendsten Transfergerüchten dran ist...



► Jadon Sancho (25/Manchester United): Plant der Ex-Borusse eine dritte Amtszeit beim BVB? Nein! Das ist momentan nicht geplant. Sportdirektor Sebastian Kehl (45) stellte Mittwoch klar: „Also der Kontakt zu Jadon ist natürlich immer da auf irgendeine Art und Weise, weil man eine sehr lange Vergangenheit hat, aber aktuell ist Jadon für uns kein Thema.“ Problem: Sancho ist viel zu teuer, kassiert bei Manchester United zwischen 18 und 20 Mio. Euro pro Jahr. Das würde die Gehaltsobergrenze des BVB sprengen.



► James McAtee (22/Manchester City): Der Kapitän der englischen U21-Nationalmannschaft könnte nach BILD-Informationen nach der Klub-WM zum Thema werden. Er spielt hinter den Spitzen, hat unter City-Trainer Pep Guardiola (54) einen ordentlichen Sprung gemacht. In 15 Spielen kam er auf 3 Tore. McAtee (Marktwert 20 Mio. Euro) will aber mehr Spielzeit haben, deswegen forciert er einen Wechsel.



► Diego Aguado (18/Real Madrid): Gilt als Riesen-Abwehr-Talent in Spanien, ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar. BILD weiß: Dortmund hat ihn auf dem Radar, aber richtig heiß ist es bisher nicht. Sollte Ramy Bensebaini allerdings den Verein doch noch im Sommer verlassen, könnte es konkreter werden.





Diese Spieler werden als mögliche Abgänge gehandelt:



► Niklas Süle (29): Wie italienische Medien berichten, hat der AC Milan ein Auge auf Süle geworfen. Bei nur noch einem Jahr Vertrag wäre die Ablöse sicherlich nicht exorbitant. ABER: Der Nationalspieler, der mit 14 Mio. Euro Dortmund Top-Verdiener ist, will Borussia nicht verlassen. Er fühlt sich wohl, hat zudem das Vertrauen des Trainers. In der Saison-Schlussphase lieferte er ab. Tendenz: Er bleibt!



► Julian Brandt (29): Bis 2026 hat Brandt noch in Dortmund Vertrag, würde diesen auch gerne erfüllen. Allerdings genießt er nicht mehr den größten Stellenwert. Seine schwankenden Leistungen haben ihn zu einem Abflug-Kandidaten gemacht. Passen Ablöse und neuer Verein zusammen, wäre ein Wechsel vorstellbar. Zuletzt gab es scheinbar Klubs aus den USA, die Interesse haben. Ein Transfer in die MLS ist aber eher unwahrscheinlich. Auch bei ihm ist die Tendenz, dass er bleibt.



► Serhou Guirassy (29): Mit 34 Toren in 45 Pflichtspielen hat der Stürmer die Erwartungen in seiner 1. BVB-Saison voll erfüllt. Doch diese Quote weckt auch Begehrlichkeiten. Wie BILD bereits berichtete, hat Champions-League-Sieger Paris ihn auf dem Radar. Die Dortmunder Chef-Etage will den Torjäger aber unter keinen Umständen verlieren. Das Angebot müsste schon sehr unmoralisch sein.



► Salih Özcan (27): Köln oder Galatasaray – das sind die Optionen für den Mittelfeldspieler. Ein weiteres BVB-Jahr ist dagegen kein Thema mehr. Für rund 5 Mio. Euro könnte er Dortmund verlassen. Zuletzt verletzte er sich aber bei der türkischen Nationalmannschaft. Allerdings soll diese nicht so schlimm gewesen sein.