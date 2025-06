Netflix, Rheinmetall, Nvidia und Allianz – Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Doug Anmuth geht in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung von einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum bis 2026, einer kontinuierlichen Margenausweitung, einem Anstieg des Free Cashflow und größeren Aktienrückkäufen aus. Er hält aber das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien des Streaminganbieters für weniger überzeugend.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer AMD-Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Erkenntnisse vom Nvidia-Konkurrenten seien ähnlich wie im Vorjahr, schrieb Stacy Rasgon in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Ankündigungen seien nicht schlecht, aber sie enthielten auch keine großen Überraschungen. AMD versuche langsam, die Leistungslücke zu schließen. Dennoch bevorzugt er weiterhin die ähnlich bewerteten Nvidia-Aktien.

Jefferies stuft Rheinmetall auf "Buy"

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1880 Euro auf "Buy" belassen. Der Militärschlag Israels gegen iranische Atomanlagen erhöhe das Risiko einer Eskalation in der Region und verschärfe die globalen geopolitischen Bedrohungen noch weiter, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Rheinmetall und der Partner Leonardo spürten außerdem Gegenwind bei ihrer Offerte für die Rüstungssparte von Iveco. Berichten zufolge stehe Leonardo unter zunehmendem politischen Druck, das Angebot zu erhöhen, um die Sparte in italienischer Hand zu halten.

Berenberg stuft Allianz auf "Buy"

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 419 Euro auf "Buy" belassen. Ein wichtiger Grund, die Aktie trotz der historischen saisonalen Pause im Sommer weiter zu kaufen, sei seine Überzeugung, dass der Versicherer mit der geplanten Beschleunigung bei der Generierung von Betriebskapital gut vorangekommen ist, schrieb Michael Huttner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem sei das Papier im Branchenvergleich unterdurchschnittlich bewertet.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

