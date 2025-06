Trugbild der Wüste oder musikalische Revolution? ESCAPE Records öffnet die Pforten zu seinem geheimen Gewölbe und offenbart eine verborgene Klangwelt

PIONEERTOWN, CA / ACCESS Newswire / 13. Juni 2025 / ESCAPE Records veröffentlicht zwei transzendentale Meisterwerke aus seiner geheimen Brutstätte der Kunst in der Mojave Desert in Pioneertown, Kalifornien: die EP Parallel Universe, auf der sich Elektro-Musiker und Branchenveteranen auf eine von allen Genres befreite, musikalische Odyssee begeben, und Gong Song! (live aus Escape, Pioneertown, CA), ein 45-minütiges Meisterwerk heilender Klänge von Alessandra Montana.

Naturally Occurring Emoji - BEEPLE

Everyday von BEEPLE. Cover der EP Parallel Universe. Mit freundlicher Genehmigung von Escape Records LLC.

Diese beiden neuen Alben sind an einem Ort entstanden, zu dem soziale Medien keinen Zutritt haben und Kreativität erblühen kann. Sie sollen eine tiefe Verbindung zum Publikum aufbauen und ein Gefühl der Solidarität zwischen den Künstlern und ihren Fans schaffen.

Die EP Parallel Universe – ein Mix aus Elektrobeats, Americana und lateinamerikanischen Rhythmen – ist während eines Songwriting-Retreats im legendären ESCAPE-Studio entstanden, 40 Meilen vor den Toren von Coachella in der kalifornischen Wüste, eine Meilen über dem Meeresspiegel, und unter einem funkelnden Firmament aus unzähligen Sternen. Das Publikum taucht ein in eine Welt, wo das Leben quasi in einem Paralleluniversum abläuft, und begibt sich inmitten der Turbulenzen der heutigen Zeit auf eine Reise mitreißender Gefühle.

Die Tracks stammen vom Studio-Gründer und Produzenten ROC Gardner, dem für einen Grammy nominierten Kubaner Cimafunk (La Vida), Jamie N Commons (Hold Me While You Wait), DJ Tennis (Life and Death) und dem ebenfalls für einen Grammy nominierten Jan Blomqvist (Remote Control). Zu ihnen gesellen sich neben den Produzenten Joseph Ray (Nero), Daniel Cantisani, Nikko Gibler (Ricoshēi) und Devlin Thorn auch Künstler wie Kim Bullard (Elton John) und Craig McClune (David Gray), die mit ihrem musikalischen Können den Tracks den letzten Schliff gegeben haben.

Am Mischpult stand Mick Guzauski (Daft Punk, The Weeknd, Michael Jackson) und für das Mastering zeichnete Bernie Grundman verantwortlich. Zu den Tracks zählen Mezcalita (13. Juni), Happy Unhappy (20. Juni), La Sugar (27. Juni) und Never Know (4. Juli). BEEPLEs surreales Kunstwerk „Naturally Occurring Emoji“ und ein mit KI gestaltetes Video von The Dor Brothers ergänzen das kosmische Narrativ der EP.