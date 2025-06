Crash, Panik, Krieg? Israel, Iran, Angst am Markt – was Anleger jetzt tun sollten Kriegsschlagzeilen sorgen immer für Panik an den Märkten. Doch wer überlegt handelt, kann sogar profitieren. Ein praktischer Leitfaden zeigt, wie Anleger Krisen systematisch bewerten – und klug reagieren.