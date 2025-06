Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 419 Euro

toller schrieb 03.06.25, 18:18

In der Wirtschaftswoche war am Samstag eine Empfehlung zur Allianz, hab ich mal häufiger geschrieben, auch in anderen Foren , mit Empfehlungen der Wirtschaftswoche habe ich eigentlich immer super Erfahrung gemacht, die haben ein gutes Händchen.



Jedenfalls wird Allianz mit Kursziel 400 € empfohlen, verwiesen wird auch auf den bereits stark gestiegenen Kurs, allerdings im Chart sehr weit raus gezoomt, so dass man sogar das hoch von 400 € in der Vergangenheit sieht, auf das dann eben auch Bezug genommen wird als Nächstes KursZiel.



Begründung, stabiles Geschäft, Sehr krisenfest, und ein wieder sehr gutes Ziel für die Geschäftszahlen 2025.



Ich hatte nach den Zahlen vor ein paar Wochen etwas skeptischer mich geäußert, da ich angesichts der Zielsetzungen keinen große Spielraum für eine Dividendenerhöhung gesehen habe. Das liegt aber auch daran, dass bäte immer ein Ziel +- 1 mrd angibt. Sollte also 1mrd mehr kommen, dann ist gemäß Verteilungsschlüssel sicher mit einer Dividendenerhöhung zu rechnen. Anyhow, ich bleib drin in der Allianz mit den Aktien und vorerst auch mit den Gros der Derivate , auch wenn ich heute Morgen noch mal einen kleinen Teil meiner KOs verkauft habe und anschließend die Allianz sofort anfing zu steigen. :-)