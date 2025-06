Jefferies senkt Curevac auf 'Hold' - Ziel runter auf 5 Dollar

110101 schrieb gestern 23:34

Ich bin leider komplett Ahnungslos, schön das hier viele Ihren Spaß haben. Ich bin mit Curevac immer noch dick im Minus und möchte meine Aktien nicht für den mickrigen Betrag hergeben. Aber das deutsche Recht sieht scheinbar eine derartige "Enteignung" vor ... kenne mich da leider nicht aus. Fände es erheblich gerechter, wenn die Ihre Aktien einfach ganz normal auf dem freien Markt kaufen müssten und jeder selbst entscheiden kann, zu welchem Preis er verkauft oder nicht.



Ich habe gelesen, dass mindestens 80% der Aktionäre zustimmen müssen (unter gewissen Bedinungen reichen wohl auch 75%). Wenn die ganzen Kleinaktionäre also mit Nein stimmen, wer weiß was dann passiert. Ich wollte meine Aktien eigentlich ewig und drei Tage behalten. Mir ist es eigentlich recht, das ich Biontech Aktien bekomme und das beide Unternehmen zusammengelegt werden stört mich auch nicht, profitieren alle von. Was mich aber stört ist, dass ich mit fast 70% Verlust aus der Nummer raus gehe. Ok, kann man sagen selber Schuld, aber ich habe auf ein positives Gerichtsverfahren spekuliert und jetzt kauft sich Biontech da einfach so frei für diesen in meinen Augen viel zu geringen Betrag.



Ich habe jede Menge Fragen zu dem ganzen, vielleicht weiß ja wer eine Antwort?



1) Wie funktioniert das mit dem abstimmen und ist das mit Kosten verbunden? Muss ich da tätig werden oder kommt man auf mich zu?

2) Wo lasse ich meine Curevac Aktien am besten liegen bei TradeRepublik oder bei der ING Diba? Hinsichtlich der Kosten und wegen dem abstimmen. Würde notfalls die Curevac Aktien ins entsprechende Depot verschieben.

3) Muss ich die Aktien vorher verkaufen und direkt wieder kaufen, um meinen Verlust zu sichern oder passiert das mit der Umwandlung in Biontech Aktien automatisch? Möchte dann zumindest meinen dicken Verlust mit Gewinnen gegen rechnen.



Wenigstens haben einige hier Ihren Spaß, Schadenfreude ist die beste Freude. Aber ich gönne es Euch, lachen ist gesund. Ich werde es schon überleben.