LANZAJET ERWEITERT DIE PARTNERSCHAFT MIT MICROSOFT, UM DAS GLOBALE WACHSTUM DES UNTERNEHMENS ZU STÄRKEN

LanzaJet wird Azure nutzen, um sein globales Wachstum zu unterstützen, indem es die operativen Systeme, Finanzplattformen und datengesteuerten Entscheidungsfindungsfähigkeiten des Unternehmens verbessert, einschließlich derjenigen, die sich auf die Anlagenleistung sowie die Optimierung der Lieferkette beziehen.

„Für Technologieunternehmen in der Frühphase wie LanzaJet sind Partner wichtig und Microsoft hat uns von Anfang an unterstützt", so Anne Sidio, Chief Transformation Officer bei LanzaJet. „Diese Vereinbarung baut auf einer mehrstufigen Beziehung zu Microsoft auf, die von frühen Investitionen in unser Unternehmen über Abnahmevereinbarungen für erneuerbare Brennstoffe bis hin zur digitalen Infrastruktur reicht und die Art der Zusammenarbeit widerspiegelt, die notwendig ist, um Innovationen zu beschleunigen, den Betrieb zu skalieren und eine sichere sowie widerstandsfähige globale Plattform aufzubauen."

Microsoft war ein wichtiger Partner auf dem Weg von LanzaJet, der sowohl Kapital als auch kommerzielle Unterstützung zur Verfügung stellte. Der Microsoft Climate Innovation Fund gehörte zu den ersten Institutionen, die in LanzaJet investierten. Er bot eines der ersten zinsgünstigen Darlehen des Unternehmens an, um den Bau von LanzaJet Freedom Pines Fuels, der weltweit ersten kommerziellen Ethanol-zu-SAF-Anlage in Soperton, Georgia, zu finanzieren. Microsoft vertiefte diesen Einsatz 2024 mit einer Direktinvestition in LanzaJet, um den weiteren weltweiten Einsatz seiner Technologie zu unterstützen.