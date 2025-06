Schienenanteil am Güterverkehr stagniert in Deutschland Deutschland kommt bei der Verlagerung von mehr Güterverkehr auf die Schiene nicht voran. Im Jahr 2023 ging der Anteil der Güterbahnen am gesamten Warentransport sogar leicht auf knapp 20 Prozent zurück, wie aus dem aktuellen Sektorgutachten der …