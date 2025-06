Börsen Update Europa - 13.06. - MDAX schwach -1,54 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.811,98 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: CompuGroup Medical +0,09 %, 1&1 0,00 %, United Internet -0,08 %

Flop-Werte: Formycon -4,22 %, Jenoptik -3,89 %, SILTRONIC AG -3,44 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.302,19 PKT und fällt um -1,16 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,88 %, ENI +1,73 %, Anheuser-Busch InBev -0,05 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,57 %, adidas -2,72 %, Nordea Bank Abp -2,49 %

Der ATX steht aktuell (13:59:23) bei 4.357,39 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +4,27 %, OMV +1,42 %, Telekom Austria -0,11 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,50 %, DO & CO -3,45 %, UNIQA Insurance Group -2,79 %

Der SMI steht bei 12.216,89 PKT und verliert bisher -0,87 %.

Top-Werte: ABB +0,85 %, Zurich Insurance Group +0,49 %, Kuehne + Nagel International +0,39 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,66 %, Holcim -2,50 %, Partners Group Holding -2,10 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.705,58 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,88 %, ENGIE +1,18 %, ORANGE +0,55 %

Flop-Werte: Accor -3,16 %, Teleperformance -2,64 %, Publicis Groupe -2,22 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.452,29 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: ABB +0,85 %, AstraZeneca +0,27 %, Alfa Laval -0,42 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,49 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,23 %, Swedbank Shs(A) -2,10 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.450,00 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,48 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,19 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,33 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -3,71 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,40 %, Piraeus Port Authority -3,26 %