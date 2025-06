Landkreis Harz kauft Brockenkuppe für 3,5 Millionen Euro

WERNIGERODE (dpa-AFX) - Der Landkreis Harz hat die Brockenkuppe samt Gebäuden für 3,5 Millionen Euro gekauft und will sie touristisch weiterentwickeln. Der Kaufvertrag wurde am Donnerstag unterzeichnet, teilte ein Landkreissprecher am Freitag mit. Der Landkreis habe zwei Grundstücke mit einer Fläche von 12.937 Quadratmetern erworben, samt Gebäuden wie dem Brockenturm, dem Touristensaal und dem Wetterhäuschen. Verkäufer ist die Brockenverwaltungs- und Vermarktungs GmbH& Co. KG, ein Konsortium. Ab dem 1. Juli 2025 sollen die Immobilien in den Besitz des Landkreises übergehen. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Landrat spricht von historischem Moment