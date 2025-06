Vor dem Wochenende kein Risiko nach Israels Angriffen auf Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Eskalation im Nahen Osten ist es am Freitag am deutschen Aktienmarkt bergab gegangen. Der Dax verlor am Nachmittag 1,12 Prozent auf 23.505 Punkte, womit er sich von seinem Tagestief bei 23.360 Punkten etwas absetzen konnte.

Anleger zeigten sich risikoscheu und reagierten damit auf die geopolitische Unsicherheit nach israelischen Angriffen auf den Iran. Mit diesen schaltete Israel die Militärführung des Iran aus. Die Attacken richteten sich ferner gegen Atomanlagen des Iran und trafen Ziele in der Hauptstadt Teheran, aber auch im Westen des Landes. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Reaktion an. Er schickte noch am Morgen mindestens 100 Drohnen in Richtung Israel, die Medienberichten zufolge alle abgefangen werden konnten.