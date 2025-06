IBM Umkehrsignal gesetzt Nach Auflösung einer markanten Widerstandszone um 206,22 US-Dollar wurde ein Anstieg in der IBM-Aktie zunächst an das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 251,95 US-Dollar favorisiert, darüber an das 161,8 % Fibo sowie die Kursmarke von 280,21 …