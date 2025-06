Mehr Geld in drei Stufen - Tarifeinigung für Zeitschriften-Redaktionen Für rund 5.000 Redakteurinnen und Redakteure in Zeitschriftenverlagen gibt es einen neuen Tarifabschluss. Die Journalistengewerkschaften DJV und dju in Verdi einigten sich darauf mit dem Medienverband der freien Presse (MVFP) in der sechsten …