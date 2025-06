UNTERNEHMEN vom 13.06.2025 - 15.15 Uhr

SAN JOSE - Der US-Softwarekonzern Adobe hat seinen skeptischen Anlegern mit dem Ausblick auf das laufende Quartal kaum Zuversicht einhauchen können. Die Erlöse dürften im dritten Geschäftsquartal zwischen 5,88 und 5,93 Milliarden US-Dollar (bis 5,18 Mrd Euro) liegen, hieß es vom Anbieter von Kreativsoftware am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in San Jose (Kalifornien). Analysten hatten bisher das untere Ende der Spanne auf dem Zettel. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigte sich der Konzern optimistischer als der Schnitt der Experten mit erwarteten 5,15 bis 5,20 Dollar. Die Adobe-Aktie zappelte im nachbörslichen US-Handel aber um den Schlusskurs aus dem Haupthandel und trat zuletzt auf der Stelle.

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat mit einer Erhöhung seiner Autozölle gedroht. "Vielleicht erhöhe ich diese Zölle in naher Zukunft", sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. Je höher die US-Zölle seien, desto wahrscheinlicher sei es, dass ausländische Autounternehmen ihre Werke in den USA bauten.

Kreise: Leonardo und Rheinmetall könnten bei Iveco-Sparte leer ausgehen

ROM/TURIN - Der italienische Rüstungskonzern Leonardo und sein deutscher Partner Rheinmetall drohen beim Bieterrennen um die Rüstungssparte von Iveco offenbar den Kürzeren zu ziehen. Das Konsortium um die Italiener und den deutschen Dax -Konzern habe in der ersten Bieterrunde das niedrigste Gebot abgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der mögliche Verkaufspreis dürfte mit der großen Nachfrage nach Rüstungsbeteiligungen auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro angeschwollen sein, hieß es von den Quellen weiter.

Trump stoppt kalifornische Elektroauto-Vorgaben



WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Unterschrift das kalifornische Programm zum schnelleren Übergang zu Elektroautos gestoppt. Der Schritt verschärft die aktuelle Konfrontation mit Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom - und dürfte auch den von Trumps Verbündeten Elon Musk geführten Elektroauto-Hersteller Tesla Geld kosten. Kalifornien zog gegen das Vorgehen von Trumps und seiner Republikaner sofort vor Gericht.

ROUNDUP/Unglück in Indien: Warum stürzte Flug AI171 ab?

AHMEDABAD - Nach dem Flugzeugabsturz in Indien mit mehr als 240 Toten läuft die Suche nach der Unglücksursache. Premierminister Narendra Modi besuchte den Absturzort im Nordwesten des Landes und traf indischen Medienberichten zufolge im Krankenhaus einen Mann, der als einziger Überlebender aus dem Flugzeug gilt.

Prognose: Windpark-Leistung in der deutschen Nord- und Ostsee nimmt deutlich zu

HAMBURG - Windparks mitten in der deutschen Nord- und Ostsee werden bis Jahresende voraussichtlich ein Fünftel mehr Strom produzieren. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg prognostiziert eine Leistung von 10,4 Gigawatt in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

-Nach Angriffen auf Iran: Flüge gestrichen und umgeleitet -Iran sperrt nach Angriff den Luftraum

-Israels Fluggesellschaft El Al storniert Flüge

-ROUNDUP/IAEA: Keine erhöhte Strahlung nach Angriff auf Atomanlage -ROUNDUP: Irak und Jordanien schließen Luftraum

-ROUNDUP: Lufthansa streicht Flüge nach Teheran und Tel Aviv bis Ende Juli -EU-Kommission: Milliarden für Ausbau der Atomkraft notwendig -Schienenanteil am Güterverkehr stagniert in Deutschland -ROUNDUP 3/Abschaffung der Familienreservierung: Druck auf Bahn steigt -Bund greift bei Familienreservierung nicht ein

-ROUNDUP: Mit dem Zug ins Ausland - Wie grenzenlos ist das Bahnfahren? -ROUNDUP: Bahn-Pünktlichkeit im Mai bei nur 62 Prozent -25 Jahre Strombörse: Deutsche-Börse-Tochter EEX nimmt Brasilien in den Blick -Verbände: Nach Ozeankonferenz entschiedenes Handeln nötig -Mehr Geld in drei Stufen - Tarifeinigung für Zeitschriften-Redaktionen -Lauterbach: Maskenbericht in Originalversion veröffentlichen -Ärzte fordern: FIFA soll Partnerschaft mit Coca-Cola beenden -Arbeiten an Eisenbahnbrücken: Einschränkungen bei der Bahn -Behördenpanne: VW entgeht einem millionenschweren Bußgeld -Zivilschutz: Länder erwarten vom Bund Geld und Engagement -Landkreis Harz kauft Brockenkuppe für 3,5 Millionen Euro -BVB-Kapitän nach schwierigem Jahr: Neuanfang für Brandt?°

