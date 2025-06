Innovation trifft Bau (FOTO)

Berlin (ots) - Am 24. und 25. Juni wird die Mahalla Berlin zur Bühne für die

Bauwende: Der unter dem Motto stattfindende Summit "Wachstumsinitiative

Wohnungsbau - Wir bauen Zukunft " bringt Spitzenpolitik, Top-Player der

Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur und Startups zusammen - und zeigt, wie

Zukunft gebaut wird.



Deutschland braucht dringend mehr bezahlbaren Wohnraum - nachhaltig, schnell,

digital und sozial integriert. Doch die nötige Transformation im Bau- und

Wohnungswesen bleibt oft stecken: an Verfahren, an Verantwortung, am Mut. Der

Summit von "Neues Bauen - 80 Sekunden" zeigt, dass es anders geht. Er ist Bühne,

Werkstatt und Plattform für alle, die nicht nur fordern, sondern gestalten - mit

Haltung, Innovationskraft und konkreten Lösungen.





