Bullen-Alarm in Rio & Mexiko: Lateinamerika rockt die Börsenwelt 2025

Brasilien und Mexiko stehen dabei im Fokus

In beiden Ländern konnten Unternehmen ihre Margen ausweiten und trotz politischer Unsicherheiten starke Ergebnisse liefern. Der schwächere US-Dollar, moderat ausgefallene US-Zölle von zehn Prozent und der Erhalt des nordamerikanischen Handelsabkommens NAFTA haben ebenfalls zur Stabilisierung beigetragen. Zentralbanken nutzen den entstandenen Spielraum für erste Zinssenkungen, was weiteres Kapital in die Märkte zieht.

Rückblickend war 2024 für die Region ein verlorenes Jahr. In Brasilien sorgten fallende Rohstoffpreise, eine schwächelnde Währung und hohe Zinsen für Druck. Mexiko litt unter der Peso-Abwertung sowie Wahlunsicherheiten im eigenen Land und in den Vereinigten Staaten. Dennoch zeigten kleinere Märkte wie Kolumbien und Peru mit Renditen von zehn beziehungsweise sechzehn Prozent überraschende Stärke.

Im laufenden Jahr überzeugen vor allem brasilianische und mexikanische Unternehmen durch gutes Kostenmanagement, Preissetzungsmacht und hohe Rückflüsse an Aktionäre. "Viele Unternehmen haben ihre Gewinnprognosen angehoben – trotz geopolitischer Risiken und globaler Volatilität", sagt Wachnitz. Ihrer Einschätzung nach profitieren die Aktienkurse vom Zusammenspiel starker Fundamentaldaten und verbesserter politischer Perspektiven.

Makroökonomischer Rückenwind

Die Ölpreise seien relativ niedrig, China stimuliere seine Wirtschaft, und die Bewertung lateinamerikanischer Aktien gelte im internationalen Vergleich weiter als attraktiv. Zusätzlich fließe mehr Kapital aus dem Inland in die Märkte, lautet die Erklärung von der Analystin.

Politisch zeichnen sich mögliche Richtungswechsel ab

In mehreren Ländern der Region könnten Mitte-Rechts-Kräfte die derzeit regierenden Linksparteien ablösen. Eine Entwicklung, die laut Wachnitz an den Finanzmärkten traditionell positiv aufgenommen wird, vor allem im Devisenhandel. Zudem profitiert Mexiko weiter vom Trend zum "Friend-Shoring", während Brasilien sich mit Handelsbarrieren und Steuererhöhungen gegen chinesische Importe schützt.

Ein neuer Rohstoffboom sei zwar kurzfristig nicht in Sicht, so Wachnitz, doch eine Erholung bei Exportgütern wie Kupfer, Eisenerz oder Sojabohnen könnte der Region weiteren Auftrieb geben. Chile, Peru und Brasilien litten zuletzt unter stagnierenden Preisen, hoffen aber auf eine neue Wachstumswelle.

Die Region biete aktuell eine seltene Kombination aus günstigen globalen Rahmenbedingungen, politischem Rückenwind und robusten Unternehmen, betont Wachnitz.

"Lateinamerika ist in einer starken Position, um die positive Entwicklung nicht nur im Jahr 2025 fortzuschreiben, sondern strukturell gestärkt in die Zukunft zu gehen."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion