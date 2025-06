Börsenstart USA - 13.06. - Dow Jones schwach -1,40 %

Der Dow Jones steht bei 42.343,99 PKT und verliert bisher -1,40 %.

Top-Werte: McDonald's +1,19 %, Amgen +1,08 %, Johnson & Johnson +1,02 %, Merck & Co +0,78 %, Walmart +0,60 %

Flop-Werte: Visa (A) -4,59 %, Sherwin-Williams -3,72 %, Boeing -2,52 %, American Express -1,76 %, Goldman Sachs Group -1,67 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.701,98 PKT und fällt um -0,93 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +3,09 %, Palantir +1,72 %, Take-Two Interactive Software +1,19 %, The Kraft Heinz Company +1,16 %, Keurig Dr Pepper +1,09 %

Flop-Werte: Adobe -6,35 %, Booking Holdings -2,62 %, Shopify -2,62 %, PayPal -2,38 %, ON Semiconductor -2,04 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.988,46 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: Bunge Global +5,95 %, Archer Daniels Midland Company +5,21 %, CF Industries Holdings +5,05 %, Oracle +3,44 %, Diamondback Energy +3,09 %

Flop-Werte: Adobe -6,35 %, Carnival Corporation -4,80 %, Visa (A) -4,59 %, United Airlines Holdings -4,48 %, Mastercard Registered (A) -4,43 %