AKTIE IM FOKUS Verbio ziehen an - Trump will mehr Biokraftstoffe beimischen Die Aktien von Verbio haben am Donnerstagnachmittag nach Plänen von Donald Trump kräftig angezogen. Mit plus 4,2 Prozent führte der Biokraftstoffhersteller die Gewinnerliste im Nebenwerte-Index SDax an. Der US-Präsident will, dass Ölraffinerien …