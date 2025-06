"Ich könnte jetzt illegal 3700 Euro als Verlust mit anderen Gewinnen verrechnen"

Neben dem Dauerbrenner „Tesla Inc.“ war in dieser Woche die BYD-Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der 3:1 Aktiensplit von „Build Your Dreams“ am Dienstag, dem 10. Juni, der bei manchen Investoren sicherlich einen Schreck ausgelöst hat, da vielerorts ein plötzlicher Kursrückgang von 66% angezeigt wurde (wallstreetONLINE berichtete). Dies hatte jedoch technische Gründe und war kein Grund zur Panik. Da in dieser Woche aber über 400 Postings zu BYD im wO Forum abgesetzt wurden, lag aber offensichtlich dennoch enormer Diskussionsbedarf vor.

Hier einige Stimmen zum BYD nach dem Aktiensplit aus der BYD-Diskussion im wO-Forum:

Bayerisch: "So wird man "ungewollt" auch zum BYD Aktionär: Gesehen BYD - 66% 😲😲

Kurz gegoogelt - keine Hiobsbotschaften zu finden. Also "auf blöd" mal 200 Stücke geordert. Ich mein ey - 66% ist ne Hausnummer, da kann man ja mal zuschlagen.

Und Jetzt lese ich vom Split. Normal wird der ja so durchgeführt dass die ganzen Börsen nicht -XX% anzeigen. Ich denke das wird heute zu Panik Verkäufen und Käufen führen (wie bei mir).

Das ist irgendwie blöd gemacht worden und untypisch für einen (Re-)Split. Naja, jetzt halt ich die 200 Stk. mal."

Trinkfixx: "- 66 % heute was ist denn hier los?"

DerOnkel: "Trade Repuplic funktioniert ja wieder super... Kurs schon bei 14€ aber Anteile sind gleich geblieben. Geht das nur mir so? Bin aktuell 20k im Minus 😂"

tradeMahal: "Der "Split" ist abgeschlossen, der Preis pro Aktie ist nun rund 1/3 vom Vortag.

Wer sein Depo checkt, den neuen Kurs, aber kein Update der Anzahl von gehaltenen Aktien sieht:

KEINE PANIK! Zur Klärung, technisch gesehen handelt es sich bei dieser Aktion von BYD nicht um einen „Split“, sondern um: Bardividende + Aktiendividende + Bonusemission.

Die Abrechnung von "BYD Hongkong-Aktien" erfolgt T+2. Wer z.B. letzen Freitag oder früher gekauft hat, wird die Aktien morgen, dem Stichtag im Depo richtig verbucht haben.

Die Dividende wird Ende Juni gutgeschrieben / verbucht. Locker bleiben Bitte 😉"

uwebellmann: "Hier in Thailand hat sich der Kurs auch gedrittelt, bei vorherige Anzahl an Aktien. Die neuen Aktien sollen in zwei Tagen gutgeschrieben sein. Nicht nervoes werden."

darauf LuckyLuke81: "Das ist dubios! Wem gebe ich hier für zwei Tage einen Kredit?"

OberlandesForstRat: "Und was passiert mit den Optionen? Sind alle weg bei mir."

darauf Bayerisch: "Ich frage mich auch was passiert wenn einer eine StopLoss gesetzt hatte."

darauf Europameister: "Bei Kapitalmaßnahmen werden die offenen Orders storniert."

darauf Bayerisch: "Ja, auch das weiß ich. Aber die Börsen "verstehen" ja noch nicht dass es eine Kapitalmaßnahme war. Laut "System" ist es ja lediglich ein gewaltiger Kurssacker. Aber dennoch danke an alle."

Zwiebel1968: "Ich weiß nicht, was daran ungewöhnlich sein soll. Bei allen Splits an die ich mich erinnern kann, lief es so wie jetzt bei BYD, inkl. 66% drop bei 1/3 Split."

darauf Bayerisch: "Ich habe schon einige (Re-)Splits mitgemacht. Klar ist der Kurs dan z.B. gezehntelt oder eben gedrittelt. Aber nicht in Tiefrot mit -90% oder -66%

Und auch der Chart wird normalerweise angepasst. Also im Rückblick (Monat oder Jahr ) sodass die Entwicklung der Marktkapitalisierung dargestellt wird. Es wird also nach einem Split auch der Chart der Vergangenheit (vor dem Split) entsprechend umgerechnet. Aber es ist wie von anderen Usern hier schon beschrieben technisch eben kein Split, sondern (Zitat) Bardividende + Aktiendividende + Bonusemission."

Aggi123: "Kann jemand sagen ab wann man im Depot die neuen Aktien hat nach dem Split? Ich habe BYD bei der ING Diba und da wird weiterhin die gleiche Stückzahl geführt aber natürlich mit 70% Verlust 🤣"

darauf Trapos: "Easybank leider das selbe. Habe ich das rihtig verstanden das erst am 29.07 die neuen Aktien eingebucht werden? Für kurze Info wäre ich dankbar. (Sorry schon im vorraus wenn ich es hier irgendwo überlesen habe. ) Aber heute ist viel los im Forum!"

darauf SRBZ: "Nein. Spätestens morgen sollte es so weit sein. Bei BNP ist es schon gemacht worden, bei anderen bisher nicht. Einfach cool bleiben und die technische Abwicklung abwarten."

Schmusekätzchen: "Eben schon wieder mal knapp +2% ÜBER dem HGK-Referenzkurs und der zählt für mich im Zweifel. Dieses Vorauspreschen über die Heimatbörsenschlußkurse mag ich nämlich gar nicht, weil's nur allzu oft am nächsten Tag wieder zu Ernüchterung führt. Hoffen wir mal, dass es diesmal nicht so ist. 😎"

darauf LuckyLuke81: "Sind wohl viele auf den enormen Kurssturz "reingefallen" und haben nach(gekauft). 😁"

MGTrade_R: "Was noch wohl die Stimmung trübt, ist die Unklarheit über Steuern auf die Bonusaktien, eigentlich sind es keine Geschenke, also sollte auch keine Steuer anfallen oder?"

darauf Zweibel1968: "Die Gewährung von Bonusaktien führt beim Anleger ab dem Jahr 2009 zu voll steuerpflichtigen Kapitalerträgen. Bonusaktien ausländischer Aktiengesellschaften werden ab dem VZ 2021 generell mit einem Kapitalertrag und mit Anschaffungskosten von 0 EUR angesetzt; die Anschaffungskosten der Altanteile bleiben unverändert."

darauf Aktienahne: "Sicher, dass das hier zutrifft? Man hat ja gar keinen Vermögensvorteil durch die neuen Aktien. Da müssten wir ja alle viel mehr Steuern beim Verkauf zahlen, gegenüber denen die erst heute kaufen?"

darauf SRBZ: "Gute Frage. Aber ein mögliches Szenario. Allerdings würde das auch heißen, dass die bestehenden Aktien entweder weniger Gewinn oder einen Verlust ausweisen würden (bei Verkauf)?"

darauf Zwiebel1968: "Ja, bin mir sicher, dass das auch hier zutrifft. Du verkaufst die Altaktien ggf. mit Verlust (Kaufkurs war 40++, Verkaufskurs 15++), die neuen mit einem entsprechend höherem Gewinn."

TibIbi: "Mal eine blöde Frage: Ich hatte mir nach meinem letzten Verkauf (vor Monaten) spaßeshalber eine (1) BYD aufgehoben. Wie verhält es sich nun mit dieser einen? Ich lese immer ab 10 Aktien x3, d.h. dann wohl bei nur einer muss ich sie 66 Prozent Verlust hinnehmen und, mein Bestand bleibt bei 1 oder liege ich falsch?"

darauf SRBZ: "Die Bonusaktien gibt es nur je 10 Aktien. 1 bleibt 1, aus 10 werden 30, aus 11 werden 31. Wer nicht aufgestockt oder verkauft hat, muss für die einzelnen Aktien mit einer Wertverringerung leben."

Aggi123: "Was ist denn mit Leuten die keine 10 Aktien am Stichtag im Depot hatten. Von 1-9? Bekommen die überhaupt keine Aktien zusätzlich? Das wäre ja quasi verarsche. Ich frage weil in jedem Schreiben und der offiziellen Ankündigung immer von „10“ Aktien die Rede ist…."

darauf Zwiebel1968: "So ist es wohl! Kennt man bspw. von Kapitalerhöhungen auch: pro X Aktien gibts manachmal die Berechtigung neue Aktien zum KE Kurs zu kaufen. Wer dann 9 Aktien hat, aber 10 werden gebraucht, dann reicht es halt nicht, oder Übernahme: 10 Altaktien == 1 neue Aktie. Dann werden manchmal die (Rest) Altaktien zwangsumgetauscht. Ich habe in 2 Depots BYD Aktien, jeweils 115! Stück, da habe ich wohl auch Pech gehabt mit den jeweils "5". Ich hab mich nicht um den Split gekümmert, sonst hätte ich jeweils 5 nachgekauft."

Handball11: "Habe vor Schreck beim Kursfall von BYD die Aktien verkauft. Um 08:13 Uhr wurden die vom Broker als verkauft gebucht. Bis dahin fand ich keinen Hinweis im Internet, dass ein Splitting der BYD erfolgt. Habe ich da die Möglichkeit eines Einspruchs?"

darauf Saushagen: "Nein, ist verkauft, aber trösten Sie sich: Sie haben ja nur ein Drittel verkauft, die anderen Zweidrittel und die Dividende erscheinen Ende Juli in Ihrem Depot."

darauf KenKen: "Einfach zurückkaufen. Verkauft ist verkauft. Auch wenn die Katze über die Tastatur gelaufen ist. Die Kursdifferenz ist entweder Lehrgeld oder wenn die gut timest und der Kurs nochmal ein bisschen zurückgeht kannst du einen Minigewinn machen. Du wirst die Tage die anderen 2 + die Dividende ins Depot bekommen, da du wohl am Dividendentag die Aktien gehalten hast."

Extratrader1: "BYD wurde gestern EX-Dividende gehandelt und der Kurs wurde wegen der Kapitalisierungs- und Bonusaktien gedrittelt. War so zu erwarten. Der Schlusskurs gestern war auf L&S Euro 15,745. Der Schlusskurs mal 3 gerechnet ergibt Euro 47,23. Schlusskurs vorgestern war Euro 44,25. BYD ist also nach der Aktion ca. 3 Euro/Aktie mehr wert als davor. Dazu kommt noch die Dividende von brutto ca. 48 Euro je 100 Stücke (Auszahlung 29.7.2025). Steigerung gestern also ca. 7 %. Mein OS Long ist gestern bei Hebel 2,18 um 16,41 % gestiegen. Sehr guter Tag heute, man muss die Aktion nur verstehen. Ich weiß nicht wann wir zuletzt 7 % an einem Tag gestiegen sind."

JanBreitkreutz: "Smartbroker hat die neuen Aktien gerade schon eingebucht"

darauf teeylz: "Bei meinem Depot auf BaaderBank wurden die Aktien auch gebucht . Sogar schon mit gutem Gewinn . Fehlt nur noch auf scalable die Gutschrift der Aktien."

Tschigiwagi: "Ich könnte jetzt illegalerweise 3700 Euro als Verlust mit anderen Gewinnen verrechnen. Scalable muss doch Einstandskurse anpassen. Was zählt denn am Ende - meine Einkaufspreis von 2017 oder das was momentan im System bei Scalable drin steht. Denn so habe ich über 3700 Euro Verlust - vorher waren es ein paar Tausend Gewinne. Wenn ich jetzt verkaufen würde, würde sich das steuermindernd auf meine Gewinne auswirken? Das kann doch nicht sein, dass Scalable den Einstandskurs nicht anpasst, oder?"

darauf SRBZ: "Der Einstandspreis für die alten Aktien wird sich nicht ändern. D.h. du hast ggf. einen Verlust stehen. Dafür sollte bei den neuen Aktien der Einstandspreis bei Null stehen, den du beim Verkauf voll versteuern darfst."

darauf Samski: "Im besten Fall kannst du deine Gewinne steuerfrei kassieren und den Buchverlust auch noch geltend machen. Was kannst du dafür, wenn dein Brocker sich verrechnet? Locker bleiben.

Im schlimmsten Fall merkt dein Brocker es und es kommt zu einer Korrektur der Steuer. Dir kann nichts passieren."

Kermode: "Die Aktien sind bei DiBa und Traderepublik noch nicht eingebucht! Ich versuche die Vorgehensweise und die Abwicklung als Nichtprofi zu verstehen? Was sollen die Meldungen mit Bonusaktien und dem ganzen geschriebenem „Schmarrn“? Für mich ist das ein ganz einfacher Split mit kostenlosem Kredit vom Anleger. Oder verstehe ich was falsch, so eine „Verarsche“ hatte ich ja noch nie."

darauf Pennystockchampion: "Liegt sicher am Broker. Meine wurden bereits gestern Mittag eingebucht. Bin bei Smartbroker. Ing-Diba bin ich wegen der hohen Gebühren weg."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community