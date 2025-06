Noch Chancen auf Verhandlungslösung

KAIRO (dpa-AFX) - Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sieht ungeachtet der Angriffe Israels auf die iranischen Atomanlagen und der Vergeltungsschläge Teherans noch Chancen für eine Verhandlungslösung. "Es gibt gemeinsame Anstrengungen, um in dieser außerordentlich kritischen Situation zu einer Beruhigung der Lage beizutragen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Badr Abdel-Atti in der Hauptstadt Kairo. Er fügte hinzu: "Niemand möchte eine weitere Eskalation der Lage, insbesondere militärisch, hier in der Region."

Abdel-Atti sagte, es werde keine Sicherheit und Stabilität in der Region durch den Einsatz von Gewalt geben. Machtillusionen würden weder Israel noch irgendeiner anderen Partei in der Gegend Sicherheit verschaffen. Er fügte hinzu: "Es wird keine Lösung in der Region geben ohne die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt."