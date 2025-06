Vertrag von Thyssenkrupp-Chef soll verlängert werden

Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvertrag von Thyssenkrupp-Chef Miguel Ángel López Borrego soll offenbar vorzeitig verlängert werden. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Unternehmenskreise.



Dem Vernehmen nach wird der Vertrag formal auf der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 20. Juni verlängert. Bei dem Treffen werde außerdem über die Ausgliederung von Thyssenkrupp Marine Systems entschieden, schreibt die Zeitung.



López bisheriger Vertrag endet im Frühjahr kommenden Jahres. Weil López` zweite Amtszeit nicht bereits vor einigen Wochen beschlossen wurde, gab es Spekulationen über Uneinigkeit in Bezug auf Strategie und Führungsstil.