Ozeankonferenz hat Meeresschutz deutlich vorangebracht

NIZZA (dpa-AFX) - Die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen hat dem Meeresschutz aus Sicht von Umweltminister Carsten Schneider einen wichtigen Schub gegeben. "Diese Konferenz hat den Meeresschutz deutlich vorangebracht, trotz geopolitisch schwieriger Lage", kommentierte der SPD-Politiker die am Abend endende Tagung. So hätten sich weitere Staaten klar gegen einen möglichen Tiefseebergbau ausgesprochen. Außerdem habe man mit Partnerländern verabredet, künftig Schutzgebiete in der Hochsee gemeinsam zu entwickeln.

Aus Sicht des Umweltministeriums verpflichtet sich die internationale Staatengemeinschaft mit dem "Aktionsplan von Nizza" zu ambitioniertem Meeresschutz. Er ist eine Sammlung von Selbstverpflichtungen der Staaten. Während einige Umweltorganisationen Fortschritte etwa beim Hochseeabkommen oder mit Blick auf den Kampf gegen Plastikverschmutzung lobten, hielten nicht alle die Ergebnisse für ausreichend. Die Organisation OceanCare mahnte, sie genügten nicht, damit die Weltgemeinschaft ihre eigenen Ziele beim Meeresschutz bis 2030 erreiche./rbo/DP/mis