mehr Fahrspaß, mehr GTi (FOTO)

Na wenn man sich den Chart und die Empfehlungen insbesondere größerer US Banken ansieht, könnte man leicht zu der Auffassung gelangen, dass dies ggf. die beste Strategie sein könnte. Während im Januar / Februar noch zahlreiche große US Investmentbanken mit "kaufen" votierten - wohlgemerkt bei Kursen im Bereich 12 Euro - kommen sie jetzt mit "halten" oder gar "reduzieren" ums Eck.Substanziell ist die Lage für die Autobauer allgemein und insbesondere Stellantis nicht einfach. Outperfomer sind neue Marken(BYD, Geely).Bild: 5931_20250524101052_Screenshot 2025-05-24 100959Bildquelle: https://www.automobil-produktion.de/management/global-automo… Für Stellantis im Detail sah das erste Quartal in den einzelnen Teilmärkten dann so aus:Bild: 5931_20250524101224_Screenshot 2025-05-24 101157Bildquelle: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/… Was meint ihr, wie lange wird sich dieser Trend noch fortsetzt bzw. wann ist ein Boden gefunden? Bis diese disruptiven Manöver mit den Zöllen USA<=>EU abgeschlossen bzw. beigelegt sind und man sich ggf. verständigt hat, dürfte es jedenfalls weiter ungemütlich bleiben.Wenn man an Charttechnik glaubt und in den Langfristchart schaut, gibt es dort wenige Unterstützungen bis zum Pandemietief. Hoffen wir mal, dass dieses Tief nicht getestet wird.Der Artikel ist schon fast zwei Monate alt, fasst aber trotzdem viele Aspekte gut zusammen.