DZ BANK stuft ORACLE CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 202 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern könne eine schwer zu ignorierende Wachstumsbeschleunigung vorweisen, die allerdings mit einer temporären Belastung der Barmittel einhergehe, schrieb Axel Herlinghaus in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zahlenwerk. Mit dem angehobenen Umsatzausblick hätten die Amerikaner zudem "nachdrücklich klargemacht, dass die vom Markt bezweifelten zweistelligen Wachstumsraten als realistisch eingeschätzt werden dürfen/müssen"./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 181,0EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.



