Modine Manufacturing: Vom Autozulieferer zum Experten der KI-Infrastruktur!

Der US-amerikanische Thermomanagement-Spezialist Modine Manufacturing steht vor einer grundlegenden Transformation – weg vom klassischen Automobilgeschäft, hin zu einem strategischen Fokus auf Rechenzentren. Laut einer aktuellen Studie von KeyBanc Capital Markets könnte das Unternehmen zu einem der unterschätzten Profiteure des KI-Booms werden. Die Analysten rund um David Tarantino vergeben ein "Overweight"-Rating und sehen mit einem Kursziel von 125 US-Dollar rund 29 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 97,07 US-Dollar.

Im Zentrum der Neubewertung steht das rasant wachsende Geschäft mit Klimatisierungslösungen für Rechenzentren. Diese Anlagen, in denen tausende Hochleistungsrechner auf engem Raum arbeiten, benötigen leistungsfähige und energieeffiziente Kühlsysteme – ein Feld, auf dem Modine mit einem spezialisierten Portfolio stark positioniert ist. Gerade Anwendungen wie Large Language Models oder andere KI-basierte Dienste treiben den Bedarf an Rechenleistung – und damit auch an Kühlung – in die Höhe.