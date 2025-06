TAGESVORSCHAU Termine am 16. Juni 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. Juni 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 18:30 FRA: Axa, Hauptversammlung in Toulouse 20:00 USA: Humana, Investor Conference TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/25 04:00 CHN: …