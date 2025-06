Globale Börsen im Sinkflug: DAX, MDAX und Dow Jones mit Verlusten

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.523,98 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,04%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der mit einem Rückgang von 1,49% auf 29.791,73 Punkte fällt. Der SDAX zeigt ebenfalls eine negative Tendenz und verliert 1,00%, womit er bei 16.728,33 Punkten notiert. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und steht mit einem Minus von 1,18% bei 3.817,92 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen Rückgang von 0,88% und steht bei 42.570,40 Punkten. Der S&P 500 hingegen zeigt sich etwas stabiler, verliert jedoch ebenfalls 0,38% und notiert bei 6.021,16 Punkten. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursentwicklungen eine allgemeine Unsicherheit an den Märkten wider, die sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Indizes betrifft.Die Anleger scheinen sich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten zurückzuhalten, was zu den beobachteten Kursverlusten führt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Plus von 2.20%. RWE folgt mit einem Anstieg von 0.88%, während Daimler Truck Holding mit 0.85% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Volkswagen (VW) Vz führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.33%, gefolgt von Porsche AG mit -2.47% und adidas, das mit -2.84% den größten Verlust unter den DAX-Werten aufweist.Im MDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv. Redcare Pharmacy verzeichnet den höchsten Anstieg mit 1.66%, gefolgt von RENK Group mit 0.95% und HENSOLDT, das um 0.53% zulegt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Fraport führt mit einem Minus von 3.93%, gefolgt von AUTO1 Group mit -4.06% und FUCHS Pref, das mit -4.75% den größten Verlust im MDAX erleidet.Die SDAX-Topwerte stechen durch starke Zuwächse hervor, angeführt von Verbio mit einem beeindruckenden Plus von 8.54%. PATRIZIA folgt mit 3.51%, während Alzchem Group mit 1.25% ebenfalls im Plus liegt.Die Flopwerte im SDAX zeigen signifikante Verluste. thyssenkrupp nucera verzeichnet einen Rückgang von 4.55%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit -4.73% und Stabilus, das mit -4.80% den größten Verlust im SDAX aufweist.Im TecDAX sind die Topwerte moderat, angeführt von IONOS Group mit 1.10%. HENSOLDT folgt mit 0.53% und 1&1 schließt die Liste mit einem Anstieg von 0.11% ab.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. SILTRONIC AG führt mit einem Minus von 3.37%, gefolgt von Formycon mit -3.72% und Draegerwerk , das mit -4.18% den größten Verlust im TecDAX erleidet.Im Dow Jones sind die Topwerte moderat gestiegen, angeführt von McDonald's mit 0.47%. Johnson & Johnson folgt mit 0.40% und Chevron Corporation mit 0.20%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen deutliche Rückgänge. American Express hat einen Verlust von 2.06%, gefolgt von Sherwin-Williams mit -3.59% und Visa (A), das mit -5.13% den größten Verlust im Dow Jones aufweist.Die Topwerte im S&P 500 zeigen starke Zuwächse, angeführt von Bunge Global mit 7.24%. CF Industries Holdings folgt mit 6.49% und Oracle mit 5.76%.Die Flopwerte im S&P 500 verzeichnen ebenfalls Rückgänge. PG&E Corporation hat einen Verlust von 3.88%, gefolgt von Monolithic Power Systems mit -4.07% und Carnival Corporation, das mit -4.12% den größten Verlust im S&P 500 erleidet.