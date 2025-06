Explosionen bei iranischer Atomanlage Fordo

Fordo befindet sich jedoch tief unter einem Berg und wird durch Flugabwehrgeschütze geschützt. Der Iran informierte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erst 2009 zwei Jahre nach ihrem Bau über die Existenz der Anlage - nachdem die USA und verbündete westliche Geheimdienste bereits Kenntnis davon hatten.

Am Donnerstagvormittag hatte der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien eine Resolution angenommen, in der formell festgestellt wurde, dass der Iran seine rechtlichen Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit der IAEA nicht erfüllt. Auch die Einschaltung des UN-Sicherheitsrates wurde angedroht. Die Resolution war von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten initiiert worden.

Als Reaktion drohte Iran mit einem weiteren Ausbau seines Atomprogramms. Das Außenministerium sowie die nationale Atomenergieorganisation kündigten an, "an einem sicheren Ort" eine dritte Urananreicherungsanlage errichten zu wollen. In der bestehenden Anlage in Fordo sollen zudem fortschrittliche Zentrifugen zum Einsatz kommen, um Uran auf einen höheren Reinheitsgrad anzureichern./arb/DP/men