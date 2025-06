Tesla unterschreibt Wasservertrag zu Recycling

xwin schrieb heute 03:39

Wirklich überaus interessant. Es waren auch einige Teslabullen im Space und es wurde extrem respektvoll diskutiert. Der beste Space seit langem.



Die Bullen räumen im Prinzip ein, dass FSD so seine Probleme hat und die Interventionen ein fahrerloses Fahrzeug mit der gegenwärtigen FSD Version schwierig machen. Aber sie glauben, dass nach ~10 Jahren falscher FSD/Robotaxi Ankündigungen (eigentlich jedes Jahr eine) nun eine FSD Version in Tesla's Schublade liege, die die Probleme löse, die aber der Öffentlichkeit nicht bekannt sei. Das ist ja das Dogma, dass auch hier die Fans wiedergeben. Gibt es da so eine zentrale Informationsstelle wo die sich das her holen? Warum glauben die das ganz fest immer noch?



Und es gab eine Menge Tech Desinformation (z.B. dass Computervision doppelt so schnell wie LiDAR sei, weil die Photonen nur die halbe Wegstrecke zurück legen ... seufz ... stimmt prinzipiell, aber praktisch eben nicht denn das geht ja schon damit los, dass so ein CMOS Sensor seriell ausgelesen wird und nicht 10MP parallel über 10 Millionen Anschlüsse auf dem Chip oder wie? Von der digitalen Signal- und Bildbearbeitung abgesehen. Irre ... da dreht sich einem Ingenieur der Magen um). Die Signalnachbearbeitung in einem LiDAR Sensor ist spektakulär unkomplex und schnell verglichen mit Computervision.



Ich finde es verblüffend, dass das wirklich scheinbar von vielen in der Fanbubble geblaubt wird. Aber vielleicht erklärt das auch dass Retailer die Gurke kaufen als wenn es kein Morgen gibt? Jedenfalls interessante Einblicke in diese Welt. Aber auch echt schräg.



Im Moment scheint aber eh Israel das Thema an der Börse zu sein.