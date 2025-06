1 Top-Value-Investor mit 9.081 % Performance! Aus 100 CAD wurden?

Warren Buffetts langfristiger Erfolg ist mit insgesamt 5.502.284 Prozent seit 1964 beziehungsweise annualisiert 19,9 Prozent seit 1965 außergewöhnlich. Damit lockt er viele Investoren an, die seine Strategie nachahmen und dabei häufig ebenfalls hohe Renditen erzielen.

Seine Investmentstrategie beruht auf folgenden Eckpfeilern:

Andrew Brentons Erfolgsgeheimnis

In Summe ähnelt sein Ansatz Warren Buffetts Philosophie.

Andrew Brenton sucht in erster Linie nach gut gemanagten, möglichst eigentümergeführten Unternehmen, deren Aktien nach abdiskontierten zukünftigen Cashflows möglichst weit unter ihrem inneren Wert notieren. Während hohe Kursschwankungen für viele Anleger mit Risiken einhergehen, investiert Andrew Benton umso stärker, je größer der Abstand zum inneren Wert wird.

"Je billiger eine Aktie, desto weniger riskant ist sie", so seine tiefe Überzeugung.

Andrew Brenton bleibt bei den meisten Unternehmen langfristig engagiert, was zu einem geringen Portfolioumschlag beiträgt. So war er seit 1998 an nur etwas mehr als 100 Unternehmen beteiligt.

Der Fondsmanager nutzt außerdem ein dynamisches Portfoliomanagement. So reagiert er auf starke Kursrückgänge bei unverändertem innerem Wert mit Zukäufen, während er bei einer Verringerung der Bewertungslücke die Position reduziert.

Andrew Brenton hält wenig von Market Timing. So ist er mit seinen Fonds auch heute noch nahezu voll investiert. Der einzige Maßstab ist und bleibt für ihn die im Vergleich zum Anleihemarkt zu erwartende Rendite seiner Holdings, die wiederum direkt mit ihrer Bewertung korreliert.

Zu guter Letzt sind er und sein Team mit großen Teilen des eigenen Vermögens in den Turtle-Creek-Fonds investiert, sodass sie mit den Anlegern stets im selben Boot sitzen.

Das aktuelle Portfolio

Andrew Brentons Investmentgesellschaft Turtle Creek hält derzeit 38 Positionen, von denen die zehn bedeutendsten Werte schon eine Gewichtung von 54,1 Prozent einnehmen.

Dazu gehört beispielsweise der Chemiekonzern Celanese, dessen Aktien zuletzt aufgrund einer schwachen Nachfrage gefallen und deshalb unterbewertet sind.

An zweiter Stelle folgen Middleby-Anteile. Das Unternehmen ist für sein Großküchen-Equipment und für Premium-Haushaltsgeräte bekannt, bei denen es eine führende Rolle einnimmt. Eine geplante Abspaltung der Food-Processing-Einheit könnte den Unternehmenswert weiter erhöhen.

Zu den weiteren stärksten Positionen gehören ATS, Brunswick, CarMax, Bread Financial Holdings (vormals: Alliance Data Systems), Berry Global, Colliers Int., TFI Int. und Ingersoll-Rand.

Aus 100 CAD wurden …

Andrew Brenton hat zwischen November 1998 und Ende März 2025 eine Performance von 9.081,6 Prozent erzielt, was einer Warren-Buffett-ähnlichen annualisierten Rendite von 19 Prozent entspricht.

Wer damals nur 100 kanadische Dollar bei ihm investiert hat, besitzt heute 9.182 kanadische Dollar. Und aus 10.000 kanadischen Dollar wurden bisher eindrucksvolle 918.160 kanadische Dollar.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum legte der S&P-500-Index 411 Prozent zu. Aus 100 US-Dollar wurden "nur" 510,6 US-Dollar.

Quelle: https://www.turtlecreek.ca/our-returns/

Wer noch mehr erfahren möchte, kann Andrew Brentons Jahresberichte und Artikel auf der Unternehmenswebseite studieren.

Fazit

Andrew Brenton ist es mit seiner Value-Investing-Methodik seit 1998 gelungen, die Märkte deutlich zu übertreffen und dabei das Vermögen seiner Investoren um den Faktor 92 zu vermehren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion