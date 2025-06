Ölpreise legen kräftig zu - Israels Krieg gegen Iran schürt Sorge vor Eskalation

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach dem israelischen Angriff auf den Iran deutlich angezogen. Am Abend notierte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August bei 74,04 Dollar und damit 4,68 Dollar höher als am Vortag. Zwischenzeitlich hatte ein Barrel sogar bis zu 78,50 Dollar gekostet. Das war der höchste Stand seit Januar.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli lag am Abend bei 72,60 Dollar und damit 4,56 Dollar höher als ein Tag zuvor. In der Spitze hatte ein Fass WTI am Morgen 77,62 Dollar gekostet.