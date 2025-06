Euro schwächelt im US-Handel - Irans Gegenschlag bewegt kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten des Euro angesichts des Militärschlags von Israel gegen den Iran hat sich die Gemeinschaftswährung im US-Handel nur wenig bewegt. Der Konterschlag des Iran gegen Israel bewegte kaum. Zuletzt kostete der Euro 1,1540 US-Dollar. In der Nacht zum Freitag hatte er noch über 1,16 Dollar notiert. Am Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1512 (Donnerstag: 1,1594) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7545 (0,8625) Euro. Zu den Währungen, die nach dem Angriff Israels auf den Iran zulegten, zählten neben dem US-Dollar auch der als sicher geltende Schweizer Franken.

Seit der vergangenen Nacht läuft ein Großangriff Israels auf iranische Städte und Atomanlagen, dabei wurden auch Militärführer getötet. Inzwischen hat der Iran zum Gegenschlag ausgeholt. Die israelische Armee teilte mit, sie habe den Start von iranischen Raketen in Richtung Israel registriert. Hörbare Explosionen stammten von der Luftabwehr oder von Einschlägen. Aus dem Iran verlautete, dass Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert worden seien.

Das Konsumklima der Universität von Michigan bewegte den Markt unterdessen kaum. Die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich im Juni erstmals seit sechs Monaten auf. Der Anstieg war zudem merklich stärker als erwartet. Die kurzfristigen Inflationserwartungen sanken deutlich. "Die Verbraucher scheinen sich etwas von dem Schock der im April angekündigten extrem hohen Zölle und der politischen Volatilität in den darauf folgenden Wochen erholt zu haben", sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage./ck/men