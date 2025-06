Schwach - Neuer Nahostkrieg belastet

frontline55 schrieb 08.06.25, 12:35

Hallo in die Runde...



Ich melde ich mal als bisher stiller Mitleser dieses für mich sehr interessanten Threads, der m.E. viele Denkanstöße zur eigenen Kapitalanlage bietet.

Mein Depot habe ich in den letzten Jahren deutlich stärker in Richtung Dividenden orientiert, allerdings ist der regionale Schwerpunkt ganz anderes als bei den meisten hier - eher Deutschland und mittlerweile auch Asien. Weiterhin habe ich einige Small- /Midcaps im Depot und nur sehr wenige wirkich große Unternehmen im Depot.



Meine Dividendenzahler im Jahr 2025 waren bisher Beximco Pharma, Ecopetrol, Deutsche Beteiligungs AG und jüngst die Doccheck AG. In Summe bis dato waren das in diesem Jahr gerundet 1910 €. Ich erwarte jedoch weitere ansehnliche Eingänge in den nächten Wochen / Monaten.



Hinweisen möchte ich hier noch auf die UCA AG, eine Beteiligungsgesellschaft in meinem Depot, die in den letzten Jahren immer eine Dividendenrendite von nahezu 10 % aufwies, die in diesem Jahr jedoch durch eine Dividendensteigerung auf etwa 15% springen wird. Es handelt sich allerdings um einen extrem marktengen Titel.





Gruß,



Frontline