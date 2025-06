Ein neuartiger Ansatz im Bereich der Nichtopioid-Analgetika

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta, 13. Juni 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines von Experten begutachteten, narrativen Reviews von Drittautoren in der Zeitschrift Cureus mit dem Originaltitel „Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review“ (DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.81577) bekannt. In diesem Beitrag wird das therapeutische Potenzial von synthetischem Cannabidiol (CBD) mit Langzeitwirkung in der Behandlung chronischer Schmerzen erörtert. Letztere sind ein ernstes Gesundheitsproblem von globaler Bedeutung, für das Therapiemethoden mit einem besseren Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil dringend benötigt werden.