Pioneer AI Foundry meldet strategische Optimierung der BTC-Treasury durch Automatisierung mit Hilfe von Kora AI

Vancouver, BC - 13. Juni 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft, gibt die Umsetzung eines strategischen Plans zur Optimierung der digitalen Vermögensverwaltung unter Nutzung seiner proprietären automatisierten Handelsplattform Kora AI bekannt.

KORA AI

Das Unternehmen wird damit beginnen, einen Teil seiner Solana (SOL)-Bestände, einschließlich der aufgelaufenen Staking-Prämien, dynamisch in Bitcoin (BTC) umzuwandeln, um den langfristigen Werterhalt und die operative Rendite zu verbessern. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Überzeugung von Pioneer, dass SOL eine führende dezentrale Wachstumsplattform für Rechenleistung ist und BTC eine wichtige Rolle als langfristige digitale Reservewährung spielen wird.

Der Einsatz der Beta-Version von Kora AI in den internen Treasury-Prozessen von Pioneer ist ein wichtiger Schritt in der Roadmap des Unternehmens und führt KI-gesteuerte Automatisierung in die Verwaltung von Reservevermögen ein. Die Initiative ermöglicht es dem Unternehmen, SOL-Staking-Erträge zu erzielen und gleichzeitig eine BTC-Reserveallokation unter programmierbaren, risikobewussten Parametern aufrechtzuerhalten, wodurch passive Reserven effektiv in ein intelligentes Kapitalsystem umgewandelt werden.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, sagte dazu: „Wir glauben, dass Solana auch weiterhin ein führendes Blockchain-Ökosystem für dezentrale und KI-native Infrastrukturen bleiben wird. Mit Kora AI können wir diese These operationalisieren und gleichzeitig die Wertanlageattribute von Bitcoin nutzen. Diese Strategie der Treasury-Optimierung spiegelt unser Engagement für Kapitaleffizienz, Automatisierung und plattformgesteuerte Performance innerhalb unseres eigenen Technologie-Stacks wider.“

Die wichtigsten Elemente der Strategie:

- Kora AI als Engine für die Automatisierung: Kora AI wird den Treasury-Optimierungsprozess des Unternehmens mit KI-Automatisierung unterstützen und dabei definierte Schwellenwerte und Ausführungslogik in die BTC-Treasury-Ebene integrieren.