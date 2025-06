Coca-Cola-Aktie: Ja klar, aber welche?

Coca-Cola und seine weltweiten Abfüller befinden sich 2025 auf einem positiven Wachstumspfad, sind die Analysten von Bank of America (BofA) überzeugt. Besonders die großen Marken und die Abfüller in Europa und Lateinamerika bieten interessante Investmentmöglichkeiten für Anleger. Während Coca-Cola selbst mit stabilen Volumen und robusten Margen glänzt, zeigen auch die Partner wie Monster Beverages (MNST) und Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) vielversprechende Perspektiven.

Coca-Cola bleibt ein Favorit unter den großen Value-Aktien. Die Analysten heben hervor, dass das Unternehmen mit einem resilienten Volumenwachstum und einer stabilen Margenstruktur punkte. Coca-Cola sei weiterhin gut positioniert, um sich defensiv zu behaupten, selbst wenn der Markt in der ersten Jahreshälfte 2025 schwächer sein sollte.

Monster Energy, der Produzent von Energy-Drinks, an dem Coca-Cola mit rund 19 Prozent beteiligt ist, hat sich nach einem Rückgang im Vorjahr zurückgemeldet und verzeichnete wieder ein starkes Volumenwachstum, besonders in den USA.

CCEP und CCH bieten attraktive Bewertungen in Europa

Besonders positiv wird aktuell der nach Umsatz größte Abfüller Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) eingeschätzt. CCEP, einer der größten Abfüller, der auch Deutschland und Westeuropa beliefert, dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2025 von einer schwächeren Saison im Sommer des Vorjahres profitieren.

Das starke Wachstum von Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCH) ist ebenfalls ein Highlight. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz fokussiert sich auf Länder in Südosteuropa, Asien und Afrika. In den letzten Jahren hat CCH Marktanteile im Non-Alcoholic Ready-to-Drink (NARTD)-Segment gewonnen. Analysten erwarten ein solides EBIT- und Gewinnwachstum.

Lateinamerika – Potenzial für eine Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte

Auch in Lateinamerika werden 2025 positive Entwicklungen erwartet. Der Analystenblick richtet sich auf Coca-Cola FEMSA (KOF) und Arca Continental, die in der zweiten Jahreshälfte von einem beschleunigten Wachstum profitieren könnten. In Mexiko und Brasilien könnte es zu einer Markterholung kommen, da die Kapazitäten nach den Überschwemmungen im letzten Jahr wieder voll genutzt werden. Für KOF wird ein solides Wachstum erwartet, auch wenn das zweite Quartal aufgrund untypisch kühler Wetterbedingungen in Mexiko herausfordernd sein könnte.

Coca-Cola Icecek: Auf Kurs zur Volumenwiederherstellung

Der türkische Abfüller Coca-Cola Icecek (CCI) erholt sich von einem schwierigen Jahr 2024, das durch geopolitische Spannungen und eine schwache Nachfrage in Pakistan belastet war. Für 2025 prognostizieren die Analysten eine nachhaltige Volumenrückkehr im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, wobei das Unternehmen von günstigen Margen und Produktmix-Anpassungen profitieren könnte.

Fazit: Vielversprechende Chancen im Coca-Cola-System

Die Aktien von Coca-Cola und seinen Abfüllern haben 2025 bislang solide performt. Besonders Unternehmen wie Hellenic, Andina und KOF haben starke Kursgewinne erzielt, während Coca-Cola selbst hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die BofA-Analysten sehen beim türkischen Abfüller Icecek aktuell das größte Kurspotenzial mit mehr 40 Prozent Luft bis zum gesetzten Kursziel. Dagegen sind die reine Coke-Aktie und die Papiere von Monster Energy den Analysten zufolge nahezu fair bewertet. Bis auf den chilenischen Ableger Andina werden alle Aktie mit Buy bewertet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion