Chinas Kultur in Brüssel gefeiert

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily



Die Eröffnungsfeier von "An Encounter with Chinese Culture: Jiangsu Week of the

Grand Canal Culture" fand am Dienstag in Brüssel statt. Diese Veranstaltung der

chinesischen Provinz Jiangsu wurde sowohl von den Einwohnern als auch von

Kulturexperten sehr positiv aufgenommen.



Im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zur Feier des 50-jährigen Jubiläums

der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union im Jahr

2025 wird diese Veranstaltung gemeinsam von der Vertretung Chinas bei der EU,

dem Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Jiangsu und der Jiangsu

International Culture Association ausgerichtet.





Während der Eröffnungsfeier zeigte die Sandkünstlerin He Liping dem Publikum,

wie sie vor Ort ein etwa acht Meter langes Sandbild zeichnete. Auf der linken

Seite ist Belgien mit dem märchenhaften Charme von Brügge dargestellt, mit roten

Turmfalken, blühenden Mohnblumen, Schlümpfen am Atomium, Tim und Struppi auf dem

Grand Place und EU-Wahrzeichen. Auf der rechten Seite prägt die Kanalkultur die

Städte Changzhou und Wuxi in der Provinz Jiangsu, wo riesige Pandabären und

Kirschblüten alte Brücken umgeben.



Cao Weiping, ein Teesnack-Künstler aus Changzhou, war bei der Eröffnungsfeier

und den anschließenden Veranstaltungen anwesend und informierte das Publikum

über die Herstellungsmethoden solcher Snacks.



"Teesnacks stammen aus der Tang-Dynastie (618-907), als das Teetrinken sowohl

bei Intellektuellen als auch beim einfachen Volk so beliebt war, dass ganz

selbstverständlich Snacks dazu serviert wurden. Man kann also mit Fug und Recht

behaupten, dass unsere Teesnacks eine über 1.400-jährige Geschichte haben, aus

alltäglichen Lebensmitteln hergestellt und in den Formen verschiedener Früchte

der jeweiligen Jahreszeit kunstvoll geschnitzt werden", sagte sie.



Die spanische Geigerin Marina Martin besuchte die Ausstellung "Millennia-old

Canal, Charm of Jiangsu" und zeigte Interesse an den ausgestellten chinesischen

Instrumenten, darunter auch die Erhu, ein traditionelles Musikinstrument.



"Als ich das Violinkonzert "Die Schmetterlingsliebenden" zum ersten Mal hörte,

war ich sofort begeistert", sagte sie und erinnerte sich an frühere Besuche in

China. "Ich bin der Ansicht, dass Musik Grenzen überwindet, und Veranstaltungen

wie diese tragen wesentlich dazu bei, dass verschiedene Völker die Kultur des

anderen besser verstehen lernen."



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2710221/903118b46550dbe68b36f73ff81fc94.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chinas-kultur-in

-brussel-gefeiert-302481501.html



Pressekontakt:



Chuan Ma,

machuan@chinadaily.com.cn



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/82741/6055142

OTS: China Daily