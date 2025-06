Supermicro liefert leistungs- und effizienzoptimierte flüssigkeits- sowie luftgekühlte KI-Lösungen mit AMD Instinct(TM) MI350 Series GPUs und Plattformen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Supermicro bringt hochoptimierte KI-Lösungen auf den Markt, die auf AMDInstinct MI350 Series GPUs und AMD ROCm(TM) Software basieren undbahnbrechende Inferenzleistung und Energieeffizienz bieten.- Die neuen Supermicro H14 GPU Lösungen werden von der neuesten AMD CDNA(TM)Architektur der 4. Generation angetrieben und bieten optimierte Leistung sowieEffizienz für große KI-Trainingsmodelle undHochgeschwindigkeits-Inferenz-Arbeitslasten- Große Speicherkapazität mit insgesamt 2,304 TB HBM3e pro 8-GPU-Server, dieschnellere Berechnungen und eine effizientere Skalierung für KI, Inferencingund Training ermöglichtSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt an, dass sowohl flüssigkeits- als auchluftgekühlte GPU-Lösungen mit den neuen AMD-Instinct-GPUs der MI350-Serieerhältlich sein werden, die für unvergleichliche Leistung, maximaleSkalierbarkeit und Effizienz optimiert sind. Die Supermicro H14 Generation vonGPU-optimierten Lösungen mit dualen AMD EPYC(TM) 9005 CPUs zusammen mit den AMDInstinct MI350 Series GPUs wurde für Unternehmen entwickelt, die maximaleLeistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten für ihreKI-gesteuerten Rechenzentren suchen."Supermicro ist weiterhin führend in der Branche und verfügt über die meisteErfahrung bei der Bereitstellung von Hochleistungssystemen für KI- undHPC-Anwendungen", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer vonSupermicro. "Unsere Data Center Building Block Solutions® ermöglichen uns,End-to-End-Rechenzentrumslösungen schnell auf den Markt zu bringen und dabei dieneuesten Technologien für die anspruchsvollsten Anwendungen zu nutzen. DieAufnahme der neuen AMD Instinct MI350 GPUs in unser GPU-Server-Lineup stärkt underweitert unsere branchenführenden KI-Lösungen und bietet Kunden eine größereAuswahl sowie bessere Leistung bei der Entwicklung und dem Aufbau der nächstenGeneration von Rechenzentren."Erfahren Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4448074-1&h=3834295202&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4448074-1%26h%3D3763468604%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Famd%26a%3Dhere&a=hier mehr über Supermicro Server mit AMD Instinct MI350 Series GPUs.Die Rechenzentrumslösungen der H14-Generation von Supermicro bietenunvergleichliche Leistung und Flexibilität für eine Vielzahl von KI-, HPC-,Cloud- und Unternehmensarbeitslasten. Diese Systeme basieren auf Supermicros