Chesapeake Gold schließt mit Eric Sprott eine Privatplatzierung in Höhe von 4,4 Millionen Dollar ab

Vancouver, British Columbia (13. Juni 2025) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) („Chesapeake” oder das „Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold ...) freut sich, den Abschluss seiner am 9. Juni 2025 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) mit 2176423 Ontario Ltd., einer Gesellschaft, die im wirtschaftlichen Eigentum von Eric Sprott steht, als einzigem Zeichner bekannt zu geben. Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 3.700.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,20 $ pro Einheit, was einem Bruttoerlös von 4.440.000 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 1,65 $ gegen eine Aktie des Unternehmens eingelöst werden.