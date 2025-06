nubia als Partner von Twitch Rivals auf der TwitchCon Europe 2025 - leidenschaftlicher Wettbewerb rund um das Motto „Born to Win"

ROTTERDAM, Niederlande, 14. Juni 2025 /PRNewswire/ -- nubia, eine hochgradig personalisierte und Lifestyle-Smartphone-Marke, hat seine Rolle als offizieller Marketingpartner für Twitch Rivals auf der TwitchCon Europe 2025 bekannt gegeben, die von 31. Mai bis 1. Juni 2025 in Rotterdam stattfand. Diese Partnerschaft, die mit der 10-jährigen Jubiläumsfeier von TwitchCon zusammenfiel, präsentierte die Gaming-Exzellenz der nubia Neo 3-Serie, die auf dem „Born to Win"-Geist aufbaut, Zehntausenden Besuchern vor Ort und Millionen von Livestream-Zuschauern, die auf dieser besonderen Bühne direkt mit Fans, Gamern, Streamern und Medien in Kontakt getreten sind. Die Marke nubia war in der gesamten Twitch Rivals Arena prominent vertreten. Hier traten die besten Streamer in Live-Wettbewerben gegeneinander an.

„Die Partnerschaft mit Twitch Rivals auf der TwitchCon Europe 2025 ist ein weiterer spannender Meilenstein für nubia", erklärte Li Wei, Vice President von ZTE. „Der ‚Born to Win'-Geist ist der Motor für unser gesamtes Handeln bei nubia und inspiriert Gamer dazu, nicht nur beim Gaming, sondern auch sonst im Leben nach dem Sieg zu streben. Nach unseren erfolgreichen Kooperationen mit erfolgreichen Mobilspielen wie Mobile Legends: Bang Bang und Garena Free Fire freuen wir uns sehr, die nubia Neo 3-Serie direkt der weltweiten lebendigen Gaming-Community zu präsentieren. Die TwitchCon bietet den perfekten Rahmen, um zu demonstrieren, wie unser innovatives Gaming-Smartphone das Spielerlebnis sowohl für Fans als auch für professionelle Spieler verbessern kann. Durch unsere Zusammenarbeit mit Twitch wollen wir authentische Verbindungen zu leidenschaftlichen Spielern aufbauen und unsere Gaming-Präsenz in Europa und weltweit ausbauen."

nubia Neo 3 GT: das Hochleistungs-KI-Gaming-Smartphone rund um das Motto „Born to Win"

Das Herzstück der Partnerschaft ist das nubia Neo 3 GT, ein Hochleistungs-Gaming-Smartphone, das auf dem Motto „Born to Win" des Unternehmens basiert – dem Glauben an selbstbewusste Selbstdarstellung, furchtlosen Wettbewerb und das unerbittliche Streben nach dem Sieg. Dank eines hochmodernen 6nm-Octa-Core-Chipsatzes mit 2,7 GHz und bis zu 24 GB dynamischem Arbeitsspeicher sowie 256 GB Speicherplatz bewältigt das Gerät anspruchsvolle Spiele mit Leichtigkeit.