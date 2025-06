Wenn 50 USD, dann jetzt! Silberpreis könnte jetzt spektakulär raufknallen

Silber mit starker Charttechnik

In der letzten Kommentierung zu Silber an dieser Stelle wurde die überaus spannende charttechnische Konstellation des Edelmetalls thematisiert. Der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich 34 US-Dollar / 35 US-Dollar läutete gleichzeitig den Ausbruch aus einer ansteigenden Dreiecksformation ein. Das daraus ableitbare Bewegungsziel für den Silberpreis liegt bei 43 US-Dollar. Doch auch ein Durchmarsch auf 50 US-Dollar ist als mögliches Szenario im Rennen. In den letzten Handelstagen manifestierte Silber das Ausbruchsszenario und etablierte sich hierbei oberhalb von 35 US-Dollar. So weit, so gut. Dennoch halten die 35 US-Dollar Silber noch „fest“. Dem Edelmetall gelang es bislang nicht, sich entscheidend von den 35 US-Dollar abzusetzen. In diesem Punkt muss Silber nachbessern. Die Chancen hierfür stehen so schlecht nicht.