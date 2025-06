Effizient. Fokussiert. Goldhungrig: Fortuna geht in die Offensive!

Liebe Leserinnen und Leser,

Fortuna Mining (ISIN: CA3499421020), ein global agierender Edelmetallproduzent, hat in den letzten Monaten konsequent nicht mehr wirtschaftliche Minen veräußert, um sich auf profitable Kernassets zu fokussieren.

Strategische Desinvestments im Überblick

Verkauf der Yaramoko-Mine (Burkina Faso): Im Mai 2025 wurde der Verkauf der Mine für 70 Mio. USD bar abgeschlossen. Zuvor erhielt Fortuna bereits eine Bardividende von 53,8 Mio. USD und behält Ansprüche auf bis zu 53 Mio. USD aus Mehrwertsteuerforderungen.

Ausstieg aus Burkina Faso: Mit dem Verkauf beendete das Unternehmen alle Aktivitäten in der politisch instabilen Region und reduziert damit operative Risiken.

Veräußerung der San Jose-Mine (Mexiko): Bereits im April 2025 verkaufte Fortuna diese Silber-Gold-Mine, um Kapital für strategische Projekte freizusetzen.

Zukunftsstrategie im Fokus

Fortuna Mining hat den Verkauf der Yaramoko-Mine in Burkina Faso abgeschlossen, um das Unternehmensportfolio gezielt zu optimieren und sich auf profitablere sowie strategisch wichtigere Projekte zu konzentrieren. Der Hauptgrund für den Verkauf war die begrenzte Restlaufzeit der Mineralreserven – die Yaramoko-Mine verfügte nur noch über etwa ein Jahr an abbaubaren Reserven. Gleichzeitig hatte Fortuna bereits alle Explorationsaktivitäten im Land eingestellt, und das Geschäftsklima in Burkina Faso wurde zunehmend herausfordernd, sowohl hinsichtlich der Betriebssicherheit als auch der politischen Rahmenbedingungen.

Durch den Verkauf konnte Fortuna nicht nur einen attraktiven Verkaufserlös erzielen (insgesamt rund 130 Millionen US-Dollar in Barzahlungen, Dividenden und potenziellen Steuererstattungen), sondern auch zukünftige Verbindlichkeiten vermeiden, insbesondere rund 20 Millionen US-Dollar an Kosten für die spätere Minenschließung. Die Transaktion verschafft dem Unternehmen zusätzliche Liquidität und erhöht die finanzielle Flexibilität, um in wachstumsstärkere und weniger risikobehaftete Projekte zu investieren – vor allem in den Kernregionen Südamerika und Westafrika.

Für die Zukunft bedeutet dieser Schritt, dass Fortuna Mining sein Engagement in Regionen mit höherem Risiko und geringerer Profitabilität weiter reduziert und sich verstärkt auf Projekte mit längerfristigen Reserven, besseren Kostenstrukturen und attraktiveren Wachstumsperspektiven konzentriert. Die freigesetzten Mittel sollen gezielt in die Entwicklung neuer Lagerstätten und die Erweiterung bestehender profitabler Minen investiert werden, was die Positionierung des Unternehmens als fokussierter und effizienter Edelmetallproduzent stärkt

Auswirkungen auf die operative Leistung

Quelle: Fortuna Mining

Durch die Portfoliobereinigung sinkt die prognostizierte Goldäquivalent-Produktion für 2025 von ursprünglich 380.000–422.000 auf 309.000–339.000 Unzen (–18 %). Die Cash-Kosten bleiben jedoch stabil (895–1.015 USD/Unze), während die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) auf 1.670–1.765 USD/Unze steigen (+6 %).

Trotz geringerer Produktion stärken die Verkäufe die Bilanz: Die Liquidität liegt bei über 530 Mio. USD, und die Barmittel erreichten im Q1 380 Mio. USD.

Unternehmensausrichtung und zukünftige Treiber

Fokussierung auf profitable Kernassets: Priorität haben die Minen Lindero (Argentinien) und Séguéla (Elfenbeinküste), die niedrige Kosten und langfristige Reserven bieten.

Explorationsoffensive: Die freigesetzten Mittel (50 Mio. USD) fließen in die Erschließung neuer Lagerstätten und die Erweiterung bestehender Projekte.

Stärkung der ESG-Profile: Der Ausstieg aus risikoreichen Regionen verbessert die Nachhaltigkeitsbilanz und senkt Reputationsrisiken.

Newsupdate: Fortuna Mining schließt strategische Investition in Awalé Resources Limited ab

Quelle: Awalé Resources

Fortuna Mining Corp. hat am 11. Juni 2025 den Abschluss einer bedeutenden strategischen Investition in Awalé Resources Limited bekanntgegeben. Im Rahmen einer Privatplatzierung erwarb Fortuna 15.037.593 Stammaktien von Awalé zu einem Preis von 0,399 US-Dollar (0,55 CAD) pro Aktie und hält damit nun rund 15 % an dem an der TSX Venture Exchange gelisteten Explorationsunternehmen. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 6 Millionen US-Dollar.

Awalé Resources entwickelt das zu 100 % eigene Odienné-Projekt in Côte d’Ivoire, das als eine der vielversprechendsten Explorationsflächen Westafrikas gilt. Fortuna sieht in diesem Projekt eine überzeugende Chance und plant, mit seinem erfahrenen Explorationsteam vor Ort die Entdeckungen gemeinsam bis zur Produktion voranzutreiben. Die Investition stärkt Fortunas Explorationspipeline in der Elfenbeinküste und steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Quelle: Awalé Resources

Im Zuge der Transaktion wurden Fortuna zudem Investorenrechte eingeräumt, darunter Vorkaufs- und Aufstockungsrechte, um die Beteiligung an Awalé auch bei künftigen Kapitalmaßnahmen aufrechterhalten zu können. Diese Rechte gelten, solange Fortuna mindestens 10 % der Awalé-Aktien hält.

Mit diesem Schritt baut Fortuna Mining seine Position in Westafrika weiter aus und setzt ein klares Signal für die strategische Bedeutung des Odienné-Projekts und der Region Côte d’Ivoire für zukünftiges Wachstum.

Fazit

Fortuna Mining setzt mit den Desinvestments ein klares Signal für qualitatives Wachstum. Die gestraffte Portfolio- und Bilanzstärke (Liquidität >530 Mio. USD) bietet Spielraum für akquisitive oder investive Schritte. Für Anleger, die an einer konsolidierten Edelmetall-Strategie mit Fokus auf Kostenkontrolle interessiert sind, bleibt die Aktie trotz kurzfristiger Produktionseinbußen langfristig attraktiv.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

