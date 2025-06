Mit diesen Aktien in Seltene Erden investieren

Vorerst können Autobauer, Verteidigungs- und Hochtechnologieunternehmen im Westen aufatmen: Nach den Verhandlungen zwischen den USA und Rohstofflieferant China sagte Peking in dieser Woche zu, die Lizenzen für den Export Seltener Erden vorübergehend wiederherzustellen. Die sechsmonatige Begrenzung zeigt, dass der Streit jederzeit wieder eskalieren könnte.

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die in der modernen Technologieproduktion unverzichtbar sind. Sie finden Anwendung in Smartphones, Elektroautos, Halbleitern und auch in der Verteidigungsindustrie, insbesondere für die Herstellung hochspezialisierter Magnete, die in Flugzeugen und anderen militärischen Geräten wie dem F-35-Kampfjet benötigt werden. Doch die geopolitische Lage sorgt zunehmend für Unsicherheiten.