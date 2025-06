Mit den MWCapital Awards werden die internationalen Technologieprojekte mit dem größten Einfluss auf die Nachhaltigkeit ausgezeichnet

• Die erste Ausgabe der Auszeichnungen, die von Mobile World Capital in Zusammenarbeit mit B Lab Spain, GSMA Foundry, dem Staatssekretariat für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (SEDIA) und Red. es organisiert wurde, erhielt 157 Bewerbungen aus 34 Ländern.

• Die ausgezeichneten Initiativen können ihre Lösungen auf dem kommenden MWC26 in Barcelona vorstellen.

• Die Initiative „Embrace the Forest" aus Brasilien wurde mit dem Barcelona Horizon Award ausgezeichnet, der mit bis zu 50.000 Euro dotiert ist und die Durchführung eines Pilotprojekts in Barcelona ermöglicht, bei dem die Technologie zur Verhinderung von Waldbränden zum Einsatz kommt.

BARCELONA, Spanien, 14. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) hat in Zusammenarbeit mit GSMA Foundry, B Lab Spain, dem Staatssekretariat für Digitalisierung und künstliche Intelligenz (SEDIA) und Red. es die erste Ausgabe der MWCapital Awards: Technologies for a Sustainable Future veranstaltet, bei denen sechs internationale Projekte ausgezeichnet wurden, die Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Datenanalyse oder intelligente Sensoren einsetzen, um die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzugehen. Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht MWCapital die Rolle der Technologie als Triebkraft für den Wandel hin zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Modell.

An der Zeremonie im Mirador Torre Glòries nahmen Vertreter der 17 Finalistenprojekte teil, die aus 157 Beiträgen aus 34 Ländern ausgewählt worden waren, sowie Unternehmer aus dem Technologiebereich, soziale Akteure und Vertreter öffentlicher und privater Institutionen, die sich für zweckorientierte Innovation engagieren.

Die Jury, die sich aus Experten von Organisationen wie GSMA, B Lab Spain, Red.es, MIT, AMETIC und der International Telecommunication Union zusammensetzte, bewertete die Vorschläge auf der Grundlage von Innovation, Skalierbarkeit und tatsächlicher sozialer Wirkung und wählte für jede der fünf festgelegten Kategorien einen Gewinner aus.

Die Siegerprojekte:

• Business-Kategorie:

Technology with Purpose (Spanien) – Samsung Electronics Iberia hat mehr als 30 Barrierefreiheitsprojekte auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelt, von denen über eine halbe Million Menschen profitieren. Zu den bemerkenswerten Initiativen gehören TALLK, das ALS-Patienten eine einfache Kommunikation ermöglicht; UNFEAR, das störende Geräusche herausfiltert, um Menschen mit Autismus eine angenehmere Umgebung zu schaffen, und IMPULSE, das Wörter über eine Smartwatch in rhythmische Vibrationen umwandelt und so als stiller Assistent fungiert. Alle zielen darauf ab, das Leben mit Hilfe von Technologie zu verbessern. (SDG 10: Verringerte Ungleichheiten)