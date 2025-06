Beatbot-Poolreinigungsroboter gewinnen zwei weitere weltweit renommierte Designpreise

BERLIN, 14. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich modernster Roboter-Poolreinigungstechnologie, gab heute bekannt, dass seine innovativen Poolreinigungsroboter mit zwei weiteren angesehenen internationalen Designpreisen ausgezeichnet wurden: den Red Dot Award und den A' Design Award. Nach der offiziellen Bekanntgabe der iF und Muse Design Awards im März untermauern diese jüngsten Auszeichnungen Beatbots Führungsrolle in den Bereichen Produktdesign, fortschrittliche Technologie und benutzerzentrierte Innovation in der intelligenten Poolpflege.

Preisgekröntes Design und Technologie